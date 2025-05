En esta segunda quincena de mayo, el músculo de la CNTE se ha hecho sentir. Su fuerza se puede medir en proporción a los ataques oficiales y a las campañas de desprestigio en su contra. Pero este movimiento no tiene la piel delgada ni es nuevo en estas lides. Este sábado decidirán su respuesta a la propuesta del gobierno federal a sus demandas que, adelantan sus voceros, no toca lo fundamental: la abrogación de la Ley del Issste de 2007, que transformó el sistema de pensiones para los trabajadores del Estado.

levan 16 días, primero bajo un inclemente calor y, luego, bajo lluvias y granizadas que no perdonan. La vida en lucha transcurre en el campamento que ocupa toda la plancha del Zócalo capitalino. Durante el día se dispersan en las movilizaciones acordadas en asamblea y se convierten en ríos de paraguas multicolores que se despliegan por las avenidas principales de esta caótica ciudad. Son las maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la disidencia magisterial que desde hace 45 años reivindica sus derechos laborales y mejores condiciones educativas.

La excusa del pasado gobierno federal para no derogar esta ley neoliberal, impuesta por el priísta Enrique Peña Nieto, es que no contaba con la mayoría en las Cámaras. Ahora la tienen. No hay dinero, dicen ahora, aunque los números demuestren lo contrario. La ley de 2007 hizo más ricos a los ricos y 18 años después los sigue favoreciendo.

La movilización magisterial es masiva, pacífica y contundente. Han cerrado calles y terminales aeroportuarias. Se han apostado frente a televisoras y radiodifusoras que engañan a la gente, también frente a las oficinas del Issste y, ante la cancelación presidencial a una reunión de negociación, bloquearon el acceso a la mañanera en Palacio Nacional.

Sus reivindicaciones laborales y educativas están vinculadas al derecho a una jubilación, a una democracia sindical y a una educación dignas, demandas profundamente antineoliberales, es decir, a contracorriente de un sistema que lo individualiza todo, como las pensiones por medio de las Afore.

La CNTE no está a prueba. La pelota está en la otra cancha.

Desinformemonos.org