El ex mandatario demócrata de Estados Unidos asegura que es tratado por uno de los mejores médicos del mundo.

Sábado 31 de mayo de 2025

Delaware. El ex presidente estadunidense Joe Biden pronunció ayer sus primeras palabras desde que anunció que tenía una forma agresiva de cáncer de próstata, hablando con voz firme durante una solemne reunión del Día de los Caídos, para después sonreír y decir que se siente bien. El evento coincidió con el décimo aniversario de la muerte de su hijo Beau.

La expectativa es que vamos a poder superar esto , afirmó Biden, de 82 años. No está en ningún órgano, mis huesos están fuertes, no ha penetrado. Así que me siento bien , afirmó y agregó que está trabajando con uno de los mejores cirujanos del mundo .

A principios de este mes, su oficina informó que el ex mandatario padece un cáncer de próstata evaluado 9 sobre 10 en la escala Gleason, que mide la agresividad de la enfermedad.

Biden abandonó su candidatura demócrata a la relección en julio de 2024 después de un desastroso debate ante Donald Trump, tras el cual los miembros de su partido cuestionaron si podía seguir siendo el abanderado en la contienda por la Casa Blanca.

Esta disputa se convirtió en escándalo con la publicación del libro Original Sin (Pecado Original), que acusa a la Casa Blanca de haber estado al tanto del deterioro cognitivo del ex presidente mientras ocupaba el cargo.