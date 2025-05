Estaba solo en Venezuela, con diabetes e hipertensión. He estado tranquilo, feliz con mi hija, su esposo y mis nietos. Tengo todo mi tratamiento médico al día (...) Devolverme a Venezuela es morirme, no sólo por mi condición médica, sino por la soledad , agregó. La orden de la Corte Suprema no es un fallo final, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso avance en el tribunal federal de apelaciones para el primer circuito en Boston. Talwani, quien fue designada por el ex presidente demócrata Barack Obama, permitió revocaciones de permisos, pero caso por caso.

Perjuicio masivo y solución colectiva

Sin embargo, el gobierno federal argumentó que la protección fue otorgado en masa , y la ley no requiere terminarlo de manera individual.

Abordar cada caso individualmente sería una tarea gigantesca y ralentizaría los esfuerzos del gobierno de presionar por su deportación, argumentó el procurador general, D. John Sauer.

Biden utilizó el permiso humanitario más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad especial del Ejecutivo en vigor desde 1952.

Los beneficiarios incluyeron a 532 mil personas en cuyo arribo mediaron patrocinadores financieros desde finales de 2022, tras dejar sus países de origen debido a inestabilidad, peligros y privaciones , dijeron sus abogados. Tuvieron que pagar sus vuelos hacia Estados Unidos y tener un patrocinador financiero para calificar a la designación, que dura dos años.