Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 31 de mayo de 2025, p. a26

La mística y poder sonoro de Caifanes continúa cultivando y cautivando aliados, agota taquillas y causan furor como el que vivieron 10 mil personas la noche de este viernes en el Auditorio Nacional, donde sucumbieron a ese fenómeno musical gestado hace casi cuatro décadas.

En la primera de dos fechas en el recinto de Reforma, la banda lidereada por Saúl Hernández, convocó a seguidores de todas las generaciones, quienes antes del concierto en los alrededores y en el vestíbulo del recinto convivieron alegres. Cuando comenzó esa suerte de ritual al interior del inmueble la catarsis fue colectiva, inmensa, llena de algarabía.

Después de las 9 de la noche, Alfonso André apareció en el escenario y tomó su batería, en ese momento los gritos se multiplicaron. La magia de los sonidos y la lírica surgieron.

Enseguida, se unieron con la ejecución de sus instrumentos Diego Herrera en el teclado, Marco Rentería en el bajo, Rodrigo Baills en la guitarra y Saúl Hernández, como el gran chamán, interpretó Hasta morir. Un clamor se escuchó desde algún lugar y cimbró el ambiente: ¡Gracias, Caifanes!

Luego, con La célula que explota los miles de aliados se sumaron en un gran coro y se levantaron de sus asientos para dar fuerza al emblemático tema que propició una ovación más para la banda.

Sin tregua, la legendaria agrupación interpretó Sombras en tiempos perdidos. Una vez más, el público gritó a todo pulmón.

Hernández agradeció a la raza su asistencia y antes de interpretar Ayer me dijo un ave, expresó: tocar en nuestra ciudad es poca madre. Esta canción la vamos a dedicar a los niños y niñas. Es necesario crear nuevos espacios donde puedan crecer libres, tanto de pensamiento y que puedan andar por las calles y no tengan pedos. El país está de cabeza, está cabrón. Hay que darse cuenta de que esto es la unidad, la fuerza y así tenemos que mantenernos en nuestras casas, colonias y escuelas, porque a los partidos políticos les vale madre y esta canción es para que nadie te haga daño .