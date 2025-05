Gabriel Vargas, director artístico expresó: Los Panchos han permanecido con la música que llegó para quedarse, porque hay ritmos y géneros que llegan y después pasan; me imagino que no traen mucho mensaje como las canciones de bolero romántico que tocamos, las cuales han pasado de generación en generación .

Desde su fundación en 1944, el trío Los Panchos se ha caracterizado por un estilo único, que con guitarras y voces armónicas ha sido la banda sonora de los enamorados y cautivado corazones alrededor del mundo con temas como Sin un amor, Lo dudo, Perfidia y Rayito de luna. Y, en el recinto del Centro Histórico, se escucharán Contigo, Historia de un amor, Sin ti y No me quieras tanto, entre otras, que conforman un legado de cerca de 2 mil canciones en ocho décadas.

El romanticismo es la vida, enfatizó Vargas y reflexionó: si éste no existiera no habría humanidad; además hay que dar y recibir amor; hay que estar unidos en cariño, paz, tranquilidad y unidad; es cierto que hay desamor, pero eso es algo inherente al ser humano. Los Panchos siempre han abierto el camino alrededor del mundo con estos bolerazos que no pasan de moda .

Durante su prolífica trayectoria, Los Panchos han vendido millones de discos, recibido innumerables reconocimientos y llevado su música a escenarios internacionales. Cabe recordar que se fundó en 1944 cuando los mexicanos Alfredo Gil y Jesús Navarro junto al puertorriqueño Hernando Avilés unieron sus talentos. En esta larga historia, Gabriel Vargas ha mantenido el timón y es el último que sigue en esta leyenda desde que fui la última adquisición de los fundadores en 1978 .

Hoy, el legendario trío Los Panchos llevará a un viaje emocional con el concierto Bolero y romance, en el Teatro Metropólitan a partir de las 20 horas, con invitados especiales como Danny Frank, Eric Ventura y Edgar Oceransky, entre otros artistas.