Sábado 31 de mayo de 2025, p. 15

Santiago. Cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convoca a conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco, una plaga que anualmente mata a 9 millones de personas y que causa pérdidas a la economía mundial por 1.8 billones de dólares –2 por ciento del producto planetario– considerando los gastos médicos, las enfermedades asociadas y el efecto del humo de segunda mano.

Si a ello se suman las pérdidas de productividad, el costo a lo menos se duplica, según la propia OMS.

–¿Qué tanto se avanzó en contener esta peste desde que hace 20 años se acordaron políticas comunes internacionales?

–Nuestra región está bastante bien, hay progresos: es la primera a punto de estar libre de humo de tabaco, todos los países tienen legislaciones extendidas de ambientes sin humo, lo cual no ocurre en el resto del mundo. Pero está relativamente atrasada con los impuestos, lo cual hay que profundizar, dice Guillermo Paraje, doctor en economía de la salud y líder de Tabaconomía (https://tabaconomia.uai.cl), un proyecto de investigación instalado en la capital chilena y cuya misión es proveer evidencia científica que fundamente las decisiones políticas para atacar la epidemia.

En un contexto en que los gobiernos de la región, absolutamente todos, necesitan recursos, no consideran (elevar) los impuestos al tabaco. No van a generar todos los recursos que necesitan, ni mucho menos, pero hay un problema de costos médicos. No hay un solo país cuyo sistema de salud no esté colapsado, estresado o muy comprometido, argumenta.