Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 31 de mayo de 2025, p. a10

Saúl Canelo Álvarez camina por el campo de golf con una sonrisa pintada en el rostro. Se fija en cada detalle de la ronda inicial, los gestos técnicos, la dificultad de cada golpe. También observa algunos hoyos como si fueran los cuadros del Louvre. Una persona de su equipo le acerca gorras y guantes con la leyenda No Golf No Life (Sin golf no hay vida), es el juego más puro, la rutina de cada sesión de fotos que le espera a lo largo del día. El campeón indiscutible en la división de los supermedianos dice que una de las lecciones más valiosas que le ha dejado este deporte es aprender que las victorias y derrotas no son para siempre, al igual que el dinero.

En el club privado Bosque Real, donde las áreas verdes separan a su vez a dos ayuntamientos –Huixquilucan y Naucalpan–, el peleador tapatío celebra la cuarta edición del torneo que lleva sus iniciales. Por su cabeza, la pasada pelea en Arabia Saudita ante el cubano William Scull, con victoria por decisión unánime, simplemente ya no existe. Para tener un buen baile se necesitan dos compañeros. En el boxeo es lo mismo. Si un rival no siente ni un poco la necesidad de ganar y sólo sale a sobrevivir, es muy difícil. No necesito seguir peleando por dinero, porque nunca es suficiente , afirma sobre la función en Riad, un fiasco para casi todos los asistentes.

El boxeo saca a flote toda su naturaleza salvaje. Canelo y su equipo conocen el fallo que la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) emitió el jueves sobre un tipo de sustancia prohibida –metabolitos exógenos de testosterona– en el ex monarca mundial de peso superwélter, Jaime Munguía, quien el pasado 3 de mayo derrotó a Bruno Surace en la misma cartelera. Munguía tiene 10 días para solicitar el análisis de la muestra B. En caso de que la VADA ratifique el positivo a dopaje, el peleador entrenado por Eddy Reynoso perderá la pelea. Sólo Jaime sabe lo que pasó , señala ante la posibilidad de que enfrente una suspensión de entre seis meses y un año.

“La gente le tira a Eddy, pero él no le lleva la alimentación. Hace tiempo le dije que cuando agarrara a un peleador tenía que darle todo, comida, suplementación, para que no le pasen estas cosas. Ahora le echan toda la culpa al Canelo Team, claro, no son pendejos, pero nosotros creemos en Munguía. Seguramente lo va a aclarar pronto”, profundiza. La voz de Álvarez se escucha fuerte. Parte del recorrido en este campo lo hace al lado de personalidades del deporte como la ex golfista profesional Lorena Ochoa, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, y el ex portero mundialista Jorge Campos.