De La Redacción y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 31 de mayo de 2025, p. 9

El ciclista mexicano Isaac del Toro protagonizó uno de los momentos más emocionantes del Giro de Italia 2025 ayer en la etapa reina de la competencia, tras realizar un magistral rebase en el sprint final para arrebatarle al ecuatoriano Richard Carapaz el segun-do lugar del podio, cuyo primer sitio fue ocupado por el francés Nicolas Prodhomme, con lo que además logró conservar por décima jornada consecutiva la maglia rosa de líder general.

En la parte final de la escabrosa etapa 19, una de las más complicadas al tratarse de un extenuante trayecto montañoso con ascensos crueles y una meta en alto en Champoluc, el originario de Ensenada, Baja California, se mante-nía en la tercera posición; sin embargo, en los últimos 400 metros se exigió al máximo para volver a hacer historia: recurrió a su asombrosa potencia de piernas y aceleró a toda velocidad para lanzar un feroz ataque y superar al sudamericano, quien quedó en la tercera posición y que anteriormente había amagado con dos embates, los cuales fue ca-paz de resistir el mexicano con el firme temple que lo ha caracterizado en esta competencia.

La espectacular hazaña le permitió al tricolor de 21 años ampliar su ventaja en la clasificación general a 43 segundos sobre Carapaz, gracias a las bonificaciones obtenidas. Por su parte, el británico Simon Yates, tercero de la general y séptimo de la etapa, se alejó de ambos al quedar a un minuto y 21 segundos del mexicano.

Es increíble, no me lo puedo creer. Todos en mi país comienzan a ver este deporte y a darse cuenta de lo duro que es. Todavía no me creo lo que estoy representando para México , declaró Del Toro al final de la competencia.

Asimismo, agradeció el apoyo de sus compañeros en el UAE Team Emirates. Como equipo intentamos estar siempre ahí. Los chicos son increíbles. Nosotros, sin dos ciclistas, seguimos siendo muy fuertes y siempre intentan pasarme toda la confianza que pueden, es increíble. Es lo menos que puedo hacer por ellos. Me doy cuenta de que soy este chico y no puedo creerlo. Es un sentimien-to tan grande , comentó.