Los mantras son frases que se repiten y que no necesitan una traducción. Por eso el piano es el instrumento universal. Y si a eso le juntamos el contrabajo de una muchacha de un lugar que no parece de este mundo, Malasia, y junto a ella está otro personaje que parece monje budista y lo es, sin necesitar serlo.

Es por eso que el nuevo disco de Vijay Iyer con Linda May Han Oh y Tyshawn Sorey está preñado de belleza.

El título Compassion denota su vocación espiritual, social y artística. En budismo, la palabra compasión no significa lo que en Occidente se entiende como lástima , sino todo lo contrario: significa empatía, amor, ponerse en los zapatos del otro. Una actitud compasiva es constructiva, benéfica, amorosa.

Para su álbum Uneasy congregó a dos jóvenes músicos fuera de serie: la australiana nacida en Malasia, Linda May Han Oh, y al extraordinario baterista, profesor de música y compositor Thyshawn Sorey para hacerse cargo de los tambores.

Es conveniente citar de nuevo la definición mejor, la que hizo hace años The New York Times: conciencia social, colaborador multimedia, constructor de sistemas, rapsodista, pensador histórico y puente de entrada multicultural .

El nuevo disco de Vijay Iyer es un regocijo. Se titula Compassion y compila 12 piezas que entreveran homenajes, referencias y revisitaciones a obras conocidas, junto a obras nuevas en formato trío. Es el segundo disco de Vijay Iyer con Linda May Han Oh en el contrabajo y Tyshawn Sorey en los tambores.

▲ Linda May Han Oh, quien participa con su contrabajo en el disco Compassion, de Vijay Iyer. Foto tomada de su sitio web

¿Estamos despiertos? ¿En medio de un sueño?

La vigilia es vigía, nos orienta en el laberinto que traza la muchacha de Malasia en sonidos guturales, ecos de rocas gigantescas rebotando contra el suelo pleno de moho: su contrabajo cuya acústica rebota en los tambores de Sorey, ensimismado en el sonido de color dorado que brilla en medio de la oscuridad: los platillos de su batería.

Sí, estamos despiertos. Soñando.

Lo interesante es que la serie de epifanías que hilvanan el disco proviene de elementos muy sencillos. Vaya, hay lo que muchos gustan denominar covers , es decir, versiones a clásicos de otros autores, como la pieza Overjoyed, original de Stevie Wonder y que el trío convierte en una fiesta budista.

Ah, entre los detalles de exquisitez técnica, quiero mencionar que el disco comienza como termina, con una insinuación de frases que provienen de lugares que un oído entrenado puede reconocer: al principio, Vijay Iyer musita, entrevera, como que comienza a pronunciar, pero deja a la mitad el vocablo que al final del disco dice con todas sus letras: es el tema motívico del disco Kind of Blue, de Miles Davis, en la pieza inicial de ese disco histórico, titulada So What. Carajo.

Como lo documentamos en el Disquero de la semana pasada, Vijay Iyer y Wadada Leo Smith cultivan militancia con dedicaciones a héroes aniquilados por el poder, ya sea en Gaza, África o cualquier rincón donde la ambición ataca; en el disco que hoy nos ocupa tenemos nuevos casos:

El track 11, titulado It Goes, plantea cómo sería la realidad si hoy viviera Emmer Till, quien fue asesinado cuando tenía 14 años, en 1955, acusado por una mujer blanca que inventó que el niño le estaba coqueteando.

La pieza segunda del disco se titula Arch porque es un arco sonoro que se va construyendo frente a nuestros ojos y dentro de nuestros oídos en su elevación, se detiene en el espacio y desciende lentamente, pero en realidad se llama Arch porque es un homenaje al Archbishop, el arzobispo Desmond Tutu, y así desfilan los anhelos, porque la mejor manera de protesta de estos músicos tienen la forma del anhelo: denuncian atrocidades porque tienen fe en lograr la paz, la armonía, el amor entre semejantes.

Hay otros detalles técnicos para melómanos al alcance del disfrute de todo público, por ejemplo, en la ya mencionada pieza de Stevie Wonder, Overjoyed, Vijay Iyer realiza inflexiones en el piano que musitan, entreveran, dicen la frase a la mitad y nuestro oído completa la idea: es el estilo y la manera como Chick Corea en su momento hizo su propia versión y así esto se convierte en otro homenaje, o como dijera el filósofo Marcos Mundstock a su compañero de Les Luthiers, Daniel Rabinovich: qué bueno que llega usted, porque así este monólogo que estoy sosteniendo se convierte en un bi-ólogo.

La savia, las hojas, las flores, la belleza biológica del disco Compassion nos lleva a otros sueños, como la pieza cuarta, Maelstrom, que cobra velocidad de vértigo en frases repetidas para a su vez repetir el efecto de ese fenómeno de la naturaleza llamado maelstrom: remolino marino. Una sensación de viaje nos circunda.

La pieza sexta, Tempest, suena a eso, a tempestad, mientras el contrabajo de la muchacha de Malasia produce prodigios semejantes a un ave que recoge de un árbol, con su pico, una hoja ancha suficiente para cobijar de la lluvia a otra ave, y esa escena amorosa nos queda en la mente, el corazón y los oídos cuando termina el disco, en plena sensación y certeza de que estamos dormidos y escuchamos esta música.

Así, dormidos, nos llega el tintineo de las líneas de lluvia que crepitan sobre la hoja que nos cobija juntos, amor mío.

