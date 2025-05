El director del INAH resaltó que se ha logrado estrechar la colaboración con otros países que ha permitido mayor devolución de piezas del patrimonio nacional, subrayando que desde Estados Unidos se han devuelto 11 mil 809, en tanto que desde España han sido poco más de 2 mil 500. Celebró también la actitud del gobierno italiano que ha favorecido la devolución de piezas a México.

Entre los objetos más relevantes destacan una obra monumental de estilo olmeca que, tras seis décadas de su robo fue devuelta a su lugar de origen, Chalcatzingo, Morelos, el pasado 12 de febrero. Recientemente, junto con un lote de 417 piezas, desde California llegó una escultura olmecoide tipo baby face, al parecer procedente de Tlatilco, en el Valle de México, de más de 2 mil 500 años de antigüedad. Con la intermediación del Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago se logró la recuperación de un fragmento de panel maya en relieve, de la región Puuc.

Destacó que en el sexenio pasado, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller gestionó ante el gobierno austriaco para recuperar el penacho de Moctezuma. Austria argumenta que su traslado podría dañar la pieza por lo que no ha aceptado devolverla y no se ha insistido; no se trata de generar conflictos diplomáticos.