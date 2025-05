David Brooks y Jim Cason / II y última

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 31 de mayo de 2025, p. 5

Nueva York. Se tiene que pensar en la diferencia entre un lector/espectador y los hacedores de una imagen, afirma Susan Meiselas. La pregunta, como hacedor es: ¿qué estás haciendo que distinga lo que estás viendo de lo que todos los demás también están viendo?

Autora de cinco libros fotográficos, con obra desde la guerra en Nicaragua, Kurdistán, sobre Chile, la vida de niñas en la Pequeña Italia, desnudistas en carnavales, mujeres escapando de la violencia doméstica en Reino Unido, y una variedad de fotoensayos, Meiselas habla de su experiencia y dice que a veces es coincidencia que imágenes tomadas por un fotógrafo encuentren y complementen el trabajo de un reportero, dando el contexto; pero ahora, cuando todo es instantáneo y se pueden subir imágenes de inmediato, no cabe duda de que aunque eso es una herramienta poderosa, también no tiene ese periodo de espera y contemplación que en el mundo anterior al digital se gozaba. Antes no sabías lo que habías visto y captado con la cámara “hasta que se revelaban los rollos, y eso te hace trabajar de manera diferente.

A veces, cuando trabajaba con escritores, determinábamos que era clave de lo que estábamos experimentando. Yo tenía la libertad de intentar buscar lo que estábamos sintiendo en lo que estábamos viendo , cuenta la integrante de la agencia Magnum desde 1976.

−Si fueras jefa o editora de fotografía en algún medio de noticias, ¿cuáles serían tus órdenes a los fotógrafos?

−Bueno, para empezar no me gustaría dar órdenes, pero intentaría crear una serie de valores que respetaran la conexión que los fotógrafos pudieran tener con la gente y los lugares de donde vienen esas personas. Creo que eso es algo clave, intentar encontrar y construir ese tipo de relaciones, lo cual es contrario a lo que frecuentemente enseñan. Recuerdo estar en Centroamérica asombrada de que había reporteros que llegaban y que nunca sintieron que necesitaban aprender español.