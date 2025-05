La estrella de 29 años se siente feliz de volver al escenario neoyorquino, ya no le da miedo y se siente entre amigos. Estoy tan contenta de que sea una producción tradicional; me encantan estos hermosos vestuarios y simplemente mostrarme a mí misma, pero completamente opuesta .

El año pasado lanzó su disco debut, que lleva su nombre, Aigul, con las arias y escenas de cinco personajes que han marcado su carrera, acompañada por la Royal Philharmonic Orchestra. Inicia con Carmen, incluye a La cenicienta y casi al final a Rosina, la joven de El barbero de Sevilla, que está encerrada por su tutor y quien la pretende en matrimonio.

Dos siglos deleitando a la audiencia

Esta ópera bufa en dos actos relata la historia de enamorados entre el conde Almaviva y la joven Rosina, quienes son ayudados por el astuto barbero Fígaro a vencer los obstáculos del celoso doctor Bartolo. El estreno de la obra en el teatro Argentina, en Roma, en 1816, fue una noche desastrosa de la que ahora es probablemente la ópera cómica más popular del mundo.

Con libreto de Cesare Sterbini y basada en la pieza teatral de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, alegre y con elegantes melodías , esta obra ha deleitado por dos siglos los gustos más diversos, y varias de las tonadas más reconocidas de la ópera han entrado en el inconsciente mundial, especialmente la canción introductoria de Fígaro, dice la Met sobre esta pieza con la que culmina su temporada 2024-2025.

Es una obra maestra , considera Aigul. Al preguntar si es difícil participar en una ópera tan mundialmente famosa, asegura: “sólo trato de ser yo misma y me transformo en el personaje, recordando mi infancia, mis primeros sentimientos amorosos, mis momentos divertidos con mis amigos haciendo bromas. Simplemente soy yo misma y espero así poder jugar con los colores.

Tendría que decir que vocalmente, claro que es una parte difícil de cantar. Pero cuando siento el personaje, cuando vivo en él y me conecto, resulta fácil de cantar. No pienso en cantar. Pienso en por qué canto, por qué produzco esta reacción, por qué este pasaje en particular, esta coloratura, esta variación o lo que sea; qué significan. Y todo surge de la emoción y la sensación particular que experimento.

Considera que es más fácil interpretar drama que comedia. Con las óperas cómicas, especialmente con Rossini, hay que ser específicos con los tiempos para lograr que el humor y las bromas funcionen. Y no sólo depende de ti, sino de la relación entre tus compañeros en escena .