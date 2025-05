▲ Hasta la medianoche estuvo cerrado el Eje Central que dejó el tránsito paralizado, incluso las manifestantes no permitían el paso ni siquiera a los peatones, además de que quemaron una bicicleta y un trafitambo. Algunas se cubrieron el rostro cuando arremetieron contra los vidrios del edificio de Correos. Foto Víctor Camacho

Las autoridades del gobierno saben todo esto; hay cámaras de vigilancia, ya se los dijimos, pero no ponen orden. Nosotros les hacemos el trabajo.

Elizabeth, representante de la organización mazahua Indígenas de la Alameda Central, aseguró que las feministas no sólo no respetan los lugares asignados, sino que ya hay desorden porque las autoridades permiten ahora la venta de estupefacientes y que fumen, se tome alcohol y hagan sus necesidades fisiológicas en el parque .

De ambos bandos surgieron las acusaciones de no respetar los lugares –en una zona en la que desde hace varios meses es difícil caminar entre puestos, conductores de bicimotos, motonetas, patinadores y ciclistas–, que disputan desde hace 20 días con mayor intensidad, hasta que ayer pasaron de los insultos a los golpes.

La disputa por zona pública en la Alameda Central terminó en otra riña entre comerciantes ambulantes y un grupo de mujeres que se golpearon con puños cerrados, palos, tubos de paraguas y carpas, lo que dejó una decena de lesionados y daños al Palacio Postal, que fue grafiteado y con siete cristales rotos por las piedras que arrojaron las activistas, para protestar porque el gobierno local no las reinstaló para vender en la acera de avenida Juárez.

A las 16 horas, las integrantes de los colectivos que ya no se pudieron colocar porque la acera fue ocupada por las mazahuas, bloquearon con vallas metálicas y trafitambos el Eje Central y Tacuba, lo que ocasionó un severo caos vial.

Protestaron porque no fueron atendidas por ninguna autoridad y se lanzaron contra el Palacio Postal, donde escribieron mafia ambulante y gobierno feminicida , no más violencia en contra de la mercada feminista , abajo el patriarcado , justicia y Estado feminicida , luego rompieron los ventanales, prendieron fuego a una bicicleta y a un trafitambo y se confrontaron verbalmente con transeúntes a los que no permitían cruzar el Eje Central.

Minutos antes de las 19 horas, el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, trató de convencerlas para que retiraran el bloqueo o permitieran abrir un carril y pasaran los tractocamiones varados, pero no tuvo éxito.

Seis activistas fueron trasladadas en una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para que fueran revisadas por un médico legista que valorará las lesiones por los golpes por si ameritan denuncia penal, mientras del lado de las comerciantes mazahuas resultaron lesionadas cuatro personas, una de ellas decidió trasladarse por sus propios medios al hospital Rubén Leñero por una posible fractura en el brazo.