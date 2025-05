En respuesta, Margarita García (PT) destacó la gravedad del fenómeno de la violencia contra las mujeres y subrayó que la propuesta puede tener deficiencias, como todo, pero al poner el dedo en la llaga de la protección de las mujeres, las niñas y los niños en temas de violencia, no hay vuelta de hoja. Aunque a algunos no les parezca, eso a nosotros no nos interesa .

En la sesión también se aprobaron dos iniciativas de Marisela Zúñiga Cerón (Morena), que adicionaron aspectos a la Ley General de Salud en materia de menstruación digna, para que los organismos del sector garanticen información científica, sin estereotipos, tabúes ni roles de género sobre este tema, el cual debe atenderse como un asunto de salud pública.