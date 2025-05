También encontraron que “el uso de aranceles no abordaba apropiadamente el problema del narcotráfico citado por Trump, y rechazaron el argumento del gobierno de que el presidente podría usar los poderes arancelarios de emergencia para presionar a los gobiernos extranjeros. El argumento de ‘presión’ del gobierno admite efectivamente que el efecto directo de los aranceles específicos por país es simplemente cargar a los países a los que se dirigen... (para) inducir a los países destinatarios a tomar medidas enérgicas contra el tráfico de drogas dentro de sus jurisdicciones, afirma el fallo. En una opinión publicada el miércoles, los jueces dictaminaron que los aranceles serán anulados y prohibieron permanentemente al gobierno aplicarlos”.

La información (La Jornada) dice así: un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, dictaminó que Trump se excedió en su autoridad cuando impuso tanto esos aranceles, como los llamados recíprocos, anunciados el 2 de abril y que afectaron a 60 países, en lo que llamó Día de la Liberación. Los jueces rechazaron el uso de los poderes de emergencia que invocó el presidente estadunidense para gravar las importaciones mexicanas, canadienses y chinas, porque esos aranceles no abordan específicamente una amenaza inusual y extraordinaria con respecto a la cual se ha declarado una emergencia nacional, como lo exige la ley .

Exasperantemente lento (parece ser la norma en ese mundillo), el Poder Judicial estadunidense por fin se pronunció en contra del uso y abuso de dicho juguete macabro, y de quien con toda impunidad y placer lo utiliza a diestra y siniestra para sobajar a terceros: un tribunal bloqueó los aranceles que Trump impuso a las importaciones provenientes de México, Canadá y China con el pretexto de que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico del fentanilo (desde luego, él no hace nada para combatir su consumo).

Así, con esa decisión, el tribunal deja sin efecto los aranceles de 25 por ciento que el presidente estadunidense impuso a las importaciones mexicanas, canadienses y chinas con el argumento de que esos tres países no hacían los suficiente para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos .

Y colorín, colorado, este macabro juego no ha acabado, porque el Departamento de Justicia de inmediato impugnó la decisión de dicho tribunal, toda vez que –versión patriotera de la Casa Blanca– no corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional; el presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero y la administración está comprometida a usar cada palanca del Poder Ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadunidense (¡Olé!)

Así es: la independencia del Poder Judicial topó con una corte federal de apelaciones, la cual ayer, a escasas horas de la decisión del citado tribunal, restableció el jueves los aranceles más amplios de Trump y concedió la solicitud de suspensión administrativa inmediata en la medida en que las sentencias y los mandatos judiciales permanentes dictados por el Tribunal de Comercio Internacional en estos casos se suspendan temporalmente hasta nuevo aviso . Y en vía de mientras, quienes exigieron eliminar esos gravámenes pueden irse a paseo, con todo y que el salvaje ha excedido cualquier autoridad otorgada al presidente por la ley de poderes económicos de emergencia para regular la importación por medio de aranceles . Entonces, el triunfo de la justicia gringa duró menos que un orgasmo de Trump.

Las rebanadas del pastel

Tan exitosa ha sido la ley antichatarra en las escuelas, cuya puesta en marcha está a cargo del secretario Ricolino, que a esta redacción llegan informes sobre la existencia de un muy bien armado mercado negro de esos productos… dentro de algunos centros educativos, a su salida y en sus alrededores. A Mario Delgado, el Premio Marinela.

X: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com