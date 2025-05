¿Hasta dónde inferir que es un movimiento original de las bases de la CNTE? ¿Por qué hasta ahora y no en 2007, cuando el espurio Calderón modificó la Ley del Issste? Veo un movimiento manipulado por esos grupos de derecha afines al PRI para atacar a la 4T.

La demanda es justa, el método no.

No tienen motivos para mantener un paro, puesto que desde el sexenio pasado los maestros han recibido apoyos y atenciones que antes no tenían.

Oscar Monroy Hermosillo/Guadalajara

Han perdido toda credibilidad, se asemejan más a la antigua Antorcha Campesina que a un movimiento social de las bases.

Luis Muñoz/Ciudad de México

Instagram

Estos maestros se la pasan en protestas buena parte del ciclo escolar y la pregunta sería: ¿y los niños ? De por sí sus estados son entidades faltas de desarrollo y con esas ganas de enseñar, ¿cuál es el futuro de los pequeños?

Antonio Castro Rojas/Puebla

Da la impresión de que se aprovechan de la coyuntura con las elecciones del 1º de junio para desestabilizar la paz que hay en estos tiempos.

Ana Laura Camacho/Jilotepec

No tienen razón de ser semejantes movilizaciones frente a un gobierno de puertas abiertas que invita al diálogo y que ha hecho mejoras importantísimas al gremio. Lo que no suena lógico, suena metálico.

Mónica Peña/Puebla

Threads

Hay que echar a andar una ruta para derogar la ley del Issste y restablecer el régimen solidario.

Abelardo Ávila/Ciudad de México

Sus peticiones son justas, pero ya tienen un apoyo y no se les puede conceder más, porque el país no cuenta con los recursos, pues la mayoría de las empresas no pagan sus impuestos correctamente.

Jorge Covas/Celaya

Es aceptable que manifiesten su demanda de mejora salarial, pero sus métodos son bastante reprobables y hostiles en contra de un gobierno que de forma indirecta los ha favorecido por varias vías.

Luis Caro/Veracruz

Son tontos los maestros que apoyan ese movimiento porque sus líderes los usan, estos son los que reciben la lana, además de lo irresponsable de dejar a los niños sin clases, hasta ellos (los niños) sin querer, son utilizados por unos hampones.

Elizabeth Sandoval/Guerrero

X: galvanochoa

Facebook: galvanochoa

TikTok: galvanochoa

Instagram: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com