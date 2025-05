Por tanto, la CNTE no puede estar sola, sino acompañarse de la base sindical del sector público y privado, no de los liderazgos charros, que en el momento que se promulgaron las leyes de 1997 y de 2007 fueron omisos y cómplices; hoy esconden la cara.

Desde el 14 de noviembre de 2024 el juez sexto familiar de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, estado de México, me otorgó pensión alimenticia de 50 por ciento para mis cinco hijos menores de edad como parte de un juicio de divorcio (expediente 1284/2024, oficio 6921/2024) ordenando al IMSS que se realizara el descuento al padre de mis hijos, pensionado por este instituto.

El 6 de enero de 2025 el instituto informa al juez que se ha realizado el descuento (oficio número 359001410100-CIV2025/0013). Sin embargo, a esta fecha sólo me han depositado dos meses (marzo y abril 2025), los cuales han tenido un descuento que no tiene ninguna justificación.

Durante ese tiempo he acudido en numerosas ocasiones a la subdelegación 2 norte de Santa María la Ribera en la Ciudad de México, área de Pensiones, para revisar qué está sucediendo con la retribución. He firmado dos solicitudes de pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias relativas a la pensión (6 de marzo y 7 de mayo del año en curso), pero hasta la fecha no he tenido una respuesta precisa que atienda la orden del juez.

El 9 de mayo presenté mi queja ante el Órgano Interno de Control del IMSS, exponiendo los detalles del proceso que he vivido en el instituto ante el abono irregular de la pensión alimenticia, sin tener solución. Por lo anterior, solicito su intervención para que se resuelva esta situación que afecta el bienestar de mis hijos.

María Dolores Morín Lara

Invitaciones

Obra de teatro

El Centro Cultural El Albergue del Arte invita al cierre de temporada de la compañía Artemisa Teatro con la obra Una tarde, un domingo en la Alameda, de Juan Carlos Cuéllar, puesta en escena dirigida para adolescentes y adultos donde el espíritu de la emperatriz Carlota deambula por sus memorias y la historia de México para cuestionar nuestra mexicanidad.

La cita es hoy a las 20:30 horas en el foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora número 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al 55-5554-6228. Entrada libre.

A 41 años del asesinato de Manuel Buendía

Exigimos justicia y memoria. Demandamos:

Restaurar la placa en honor a Manuel Buendía.

Aplicar la ley ante los asesinatos de periodistas en México.

Viernes 30 de mayo a las 12 horas, en la Plaza Zarco (CDMC), metro Hidalgo.

Convocamos a periodistas, trabajadores de medios y a la ciudadanía.