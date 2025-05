E

n su última reunión de política monetaria, los integrantes de la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) coincidieron en que la actividad económica nacional pasa por un periodo de estancamiento y existe la posibilidad de que se materialice una ligera recesión. Tal apreciación coincide con el recorte de su estimado del crecimiento del producto interno bruto (PIB) para 2025 a 0.1 por ciento desde un pronóstico previo de 0.6, bajo la óptica de que a la debilidad que ha venido mostrando la economía mexicana ahora se suman los significativos retos para la economía global a causa de la política comercial de Estados Unidos .

Los dirigentes actuales del banco central no han dado motivos a la ciudadanía ni a los agentes económicos para cuestionar el profesionalismo y la imparcialidad con que acometen sus funciones, por lo que cabe asumir que sus estimaciones se encuentran dentro de un margen de error razonable. Sin embargo, es inevitable contrastar las mediciones de datos concretos y los pronósticos que hablan de una debilidad persistente de la economía mexicana con otros indicadores según los cuales la situación no sólo no es de atonía, sino de una bonanza que se puede calificar justamente de histórica.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la pobreza laboral cayó a 33.9 por ciento, su nivel más bajo desde que se lleva registro.

Por otra parte, el propio BdeM y la Secretaría de Economía anunciaron en febrero de este año que durante 2024 ingresaron al país 36 mil 872 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED), también récord desde que se maneja este indicador en 1999. En el primer trimestre de 2025, ya con Trump en la Casa Blanca, la IED ascendió a 21 mil 400 millones de dólares, otra marca para periodos comparables.