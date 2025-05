Nos tuvimos que meter y arriesgarnos para que no se llevaran a Obed, no podíamos permitir eso. Ya sabemos que con esa gente está muy complicado el asunto , declaró Alfredo Rodríguez, vecino de la zona, que participó en la trifulca y resultó lesionado en una mano.

Al menos una de las personas agredidas realizó una llamada al número telefónico de emergencias para denunciar lo sucedido y pedir la presencia de la policía y de la Guardia Nacional.

Solicito apoyo porque el señor Manuel Téllez vino a golpearme, él es el candidato de MC, necesito el apoyo porque el señor me golpeó , se escucha durante el video, mientras el emecista y su gente se retiran del lugar.

Obed Mendez relató que él llegó con sus compañeros de partido para saludar y fue cuando intentaron privarlo de su libertad. Afirmó que es evidente que lo tenían vigilado y aprovecharon ese momento para atacarlo.