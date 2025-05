Puntualizó: “estamos a lo que mi papá decida; en qué momento quiere aparecer y si quiere; si sus fuerzas y físico se lo permiten. Está preparándose mentalmente, pero consideremos que es un hombre que está en su casa retirado y cuidándose. Me imagino debe estar más nervioso que en su debut. Me gusta su actitud porque está más serio y enérgico conmigo. Así lo quiero ver fuerte y que vuelva a vivir –cinco, 10 o 20 minutos– el aplauso en su máxima expresión”.

El concierto será un recorrido musical desde Los Tres Ases, con la XEW, el Teatro Blanquita, sus viajes, su lugar favorito que fue Puerto Rico, Venezuela en donde grabó tantas cosas, sus mejores compañeros de etapa musical como Armando Manzanero, Rubén Fuentes y Álvaro Carrillo.

Grabó alrededor de 72 discos y escogí temas emblemáticos para popurrís como el de Los Tres Ases, José Alfredo Jiménez y Rubén Fuentes , agregó Coque, quien le dijo a su hijo Axel: metete en la cabeza que no es un día más, sino que será la oportunidad de tu vida, no de cantar, de estar ahí y es lo que tienes que valorar y ganarte el respeto y cariño .

Jorge Muñiz recordó que el 3 de marzo de 2014 no se realizó la despedida de el Lujo de México en el Palacio de Bellas Artes, la cual no se concretó porque mi papá tuvo una crisis médica y una de mis sugerencias, que no fue muy aceptada en el momento y tampoco me gustó, fue que no lo hiciera porque no estaba en condiciones físicas buenas con su pierna, le lastimaba mucho y hacía un gran esfuerzo .

Subrayó: no voy a ganar, pero me voy a llevar la felicidad de ver la sonrisa de mi jefe que vale todo el oro del mundo .

La noche de Marco Antonio Muñiz. El tributo a la voz más importante del siglo, con producción de Sergio Gabriel, que promete ser inolvidable, será el próximo miércoles 4 de junio, en el Auditorio Nacional (Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n).