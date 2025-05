La cineasta admitió además que ella no llegó con ninguna certeza a realizar La falla, pude leer e investigar mucho en la etapa de preproducción, pero ya que estás en ese espacio con la cámara, para mí, fue todo descubrir, no llevaba una hipótesis demasiado clara, solamente habitar ese espacio que podría revelar muchas cosas. Entonces ¿qué buscaba? Por ejemplo, Celeste y yo analizamos el libro de segundo grado de primaria en todos los temas que tenían, e hicimos una selección de ocho o nueve de los que nos parecían podrían detonar eso que socialmente estaba influyendo en la corta, pero intensa vida de los infantes. Eso sí lo hicimos, y luego conocer mucho a los personajes, los que tenían un papá por ejemplo migrando, los que tenían una familia que se acababa de separar, y en fin, conocerlos también nos dio esos temas para ver cómo se iban a articular con las circunstancias externas del aula .

Luego de describir el documental, nuestra entrevistada señaló: “lo que a mí me cambió profundamente es que me hizo sentir mucha más responsabilidad de mí misma, aunque yo no soy mamá de niños chiquitos, sentir que ellos están absorbiendo de todos lados, fue un llamado a hacerme cargo también. Al inicio de La falla yo lo tenía como idea, pero cuando uno lo vive, pues impacta de otra manera, de manera distinta”.

Más allá de lo académico

De lo que se tienen que hacer cargo las maestras y los maestros sobre nuestras infancias es profundamente diferente a lo que me pasó a mi generación cuando éramos niños. Los maestros tienen que gestionar cosas muy complejas, que van mucho más allá de lo académico, entonces eso quizás pueda ser una idea, pero cuando ves con lo que tiene que lidiar un maestro, me dieron ganas de que tuvieran acompañantes sicólogos y programas, porque son situaciones muy delicadas a las que se enfrentan, que además deben impactar en la dimensión emocional de los propios maestros. Salen del salón de clases cargando todo lo que están viviendo estas infancias, en estos contextos tan rotos.

Para Alana Simões en la educación infantil: tenemos que empezar a tratar a los niños como tal, y a veces los tratamos como tontitos; está ahí como estas cosas de infantilizarlo todo cuando en realidad el contexto nos está pidiendo que hablemos, eso sí, en un tono en el que nos puedan entender, sin decir de más ni de menos. Hay que empezar con temas incómodos, pero muy necesarios y es algo que le admiro mucho a la maestra a Celeste, de hablar cómo se van a defender, por ejemplo, del abuso sexual infantil, en México somos número uno, y que se da sobre todo dentro de la familia, es un tema muy complejo, pero hay que hablarlo y así muchísimos más. Siento que estas nuevas generaciones, digo, lamentablemente, porque lo ideal sería que no tuviéramos que hablar de eso, necesitan herramientas para tratar todos estos temas .

La falla se estrenó en el reciente Festival de Cine de Morelia, Alana comentó lo que ha pasado en estos meses con el documental: me ha sorprendido mucho la acogida del público. En distintas audiencias, no hay mucho interés desde una parte muy intelectual, no reconocer este microcosmos como un estado de las cosas sociales en México, pero también hay muchas personas que se han sentido muy interpeladas porque vuelven a su infancia, y entonces me hablan de una experiencia sobre todo emocional, de volver a oler el salón, de recordar los pupitres, las etiquetas que se llevaban. Siento que ha sido como un crisol enorme de públicos, y no pensé que de pronto las infancias nos podrían movilizar .

La película sigue exhibiéndose en Cineteca Nacional y en 20 estados de la República, cineclubes y en el Cinépolis Jalisco.