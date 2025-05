▲ El diario The New York Times anunció ayer un acuerdo con Amazon para que el gigante tecnológico pueda utilizar contenidos del diario neoyorquino con el fin de desarrollar modelos de inteligencia artificial (IA) generativa, en particular su asistente Alexa+. Esta asociación coincide con la batalla judicial que libra el principal periódico estadounidense contra OpenAI –creadora del robot conversacional ChatGPT–, a la que acusa de haber entrenado sus modelos de IA con artículos de su archivo sin autorización previa. Se trata de un cambio radical para el Times, que hasta ahora se había negado a dejar que sus contenidos alimentaran la IA generativa. Foto Afp