Viernes 30 de mayo de 2025, p. 17

Sin recibir algo a cambio, de forma voluntaria, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) ha devuelto más de 4 millones de metros cúbicos de agua como parte del compromiso con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual busca evitar posibles abusos en los títulos de concesión del líquido.

La autoridad ha hecho un muy buen ejercicio, aplaudimos y acompañamos el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua que fue impulsado por la Presidenta y el director de la Conagua (Efraín Morales), pues un poco lo que buscaba era que todas estas cosas que no se están usando en las concesiones fueran recuperadas y devueltas al uso urbano o de las comunidades , dijo en entrevista Patricio Caso, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola de México.

“Lo que nosotros hicimos fue responder de absoluta buena fe–porque así actúa la autoridad, hay que reconocerlo–, pusimos en la mesa los volúmenes que tal vez podían estar todavía disponibles en algunas concesiones para darles un mejor uso”, indicó a La Jornada.

Lo que ha hecho Conagua en la materia es un ejercicio que desde hace muchos años era necesario y se está ordenando , subrayó.

Interrogado sobre si la firma aún tiene que devolver más títulos de concesión, Caso comentó que no. No, creo que el tema de las concesiones se logró a partir del acuerdo , dijo.

Apuntó que el sistema Coca-Cola (integrado por la compañía Coca-Cola, los ocho embotelladores más Jugos del Valle-Santa Clara), ya cedieron los volúmenes que podían poner, “que eran aquellos que estaban de alguna manera disponibles en nuestros títulos de concesión que podían tener otro uso y no comprometían el abasto de nuestros productos en el mercado.

Ya devolvemos más agua de la que tomamos , acotó. Nuestro compromiso es ser neutrales en términos hídricos , comentó después de reconocer que la firma busca ser sustentable, porque sin agua –su principal insumo– no habría producto.

“Nosotros lo hacemos porque hay compromisos globales y es lo correcto, y porque nuestros consumidores también lo están pidiendo. Sería suicida no hacerlo.

El día que el consumidor no nos crea que estamos haciendo esto y que nos lo puede exigir, pues sería el terror de cualquier empresa, perderíamos a los consumidores.