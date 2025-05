De acuerdo con el reporte del organismo, el cual fue dado a conocer ayer en el portal del medio especializado The Ring, la muestra A del originario de Tijuana arrojó un resultado analítico adverso para el origen exógeno de los metabolitos de testosterona tras una prueba de orina realizada el pasado 4 de mayo, cuando derrotó por decisión unánime (116-112, 117-111 y 117-111) al púgil europeo.

Tras la noticia, Munguía publicó un video en redes sociales en el que aseguró ser un boxeador limpio .

Estoy sorprendido, así como todos ustedes, por lo que pasó en la prueba antidopaje. La verdad me siento tranquilo, muy seguro de mi preparación, suplementación, de todo lo que hice. Nada más decirles a todos que soy un atleta limpio, no temo nada porque sé que he hecho las cosas bien y aquí estoy, dispuesto a hacerme todas las pruebas necesarias , aseveró.

Asimismo, difundió un comunicado en el que confirmó que solicitará el análisis de la muestra B.

“A lo largo de mi carrera me he sometido a innumerables pruebas antidopaje y nunca he dado positivo. Fui examinado dos veces durante el campamento y ambos resultados fueron negativos, por eso, ha sido una gran sorpresa recibir esta notificación sobre un hallazgo adverso.

Varios expertos me han explicado que existen múltiples formas en las que se puede producir una contaminación, y estoy dispuesto a someterme a cualquier prueba retroactiva para demostrar que siempre he sido un atleta limpio. No haré más comentarios hasta que este proceso haya concluido por los resultados de la prueba B , señaló.