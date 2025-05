Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 30 de mayo de 2025, p. a11

En su retorno al Mundial Sub-20, México tendrá un reto más complejo de lo que esperaba tras ubicarse en el llamado grupo de la muerte. El Tricolor, dirigido por Eduardo Arce, enfrentará a Brasil, España y Marruecos en el sector C de la edición de Chile 2025, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

El partido de inauguración será entre el anfitrión Chile y Nueva Zelanda, que se encuentran en la llave A, con Japón y Egipto.

La ausencia más destacada para esta edición es la de Uruguay, vigente campeón, que no consiguió su clasificación para refrendar el cetro, mientras el subcampeón Italia se medirá ante Australia, Argentina y Cuba, el cual regresó al torneo después de 12 años.

El grupo B lo conforman Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá, mientras en el sector F están Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica. En el F se enfrentarán Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

El futbol ha evolucionado mucho, si pensamos que somos el gigante y vamos a pasar caminando, pues no es así. Desafortunadamente no se fue (al Mundial anterior), pero eso no quita que el proceso en la selección viene siendo bueno y apuntamos a mucho más , declaró Arce antes del sorteo.

La selección mexicana retorna a una Copa del Mundo de la categoría después de una complicada etapa en la cual no logró clasificar a la edición de Argentina 2023, cuando estaba bajo el mando de Luis Pérez, una época que coincidió con el fracaso del Tricolor mayor en Qatar 2022 y la ausencia del representativo Sub-23 en los Juegos Olímpicos de París 2024.