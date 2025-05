▲ Banksy publicó en su cuenta de Instagram la nueva obra con la que intervino alguna calle de Inglaterra. En el muro se aprecia un faro negro, del que sale una luz hecha con pintura blanca, y sobre la figura oscura resalta la frase en inglés: I want to be what you saw in me (Quiero ser lo que viste en mí). Con esta imagen, el artista, cuya identidad se desconoce, puso fin a casi seis meses de no publicar alguna de sus creaciones, con las que envía mensajes sociales que provocan debates entre los espectadores. Durante el verano anterior, el grafitero tuvo una de sus fases creativas más intensas con la serie conocida como el Zoo de Londres, que publicó durante nueve días consecutivos. Foto tomada del Instagram del artista