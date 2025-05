Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 29 de mayo de 2025, p. 5

Al hacer un nuevo llamado a los ciudadanos a votar en los próximos comicios del Poder Judicial de la Federación (PJF), la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que los argumentos de quienes están convocando a abstenerse de acudir a las urnas son absurdos.

Los opositores aseguran que es una elección para que la Presidenta tome el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si hubiera querido decidir a los ministros de la Corte nos hubiéramos quedado como antes, ¿para qué tanto relajo?

En el día en que acabaron formalmente las campañas, la mandataria consideró que es mejor que voten millones de personas a que decida la Presidenta con el Senado. Quienes vayan a sufragar elegirán a quienes integrarán el Poder Judicial. Ese ha sido el cambio más importante de los gobiernos de la Cuarta Transformación porque, entre otros aspectos, estoy renunciando como Presidenta a decidir quiénes son los ministros para que el pueblo de México elija. Esa es la gran diferencia .

Afirmó que quienes no quieren la renovación del PJF por la vía electoral son aquellos a quienes estos cambios les restan la influencia que todavía tienen en esa instancia o quienes no pagan impuestos y se amparan, y se reamparan, y se vuelven a reamparar, y a que requeteamparar para no pagar impuestos; claro que no quieren que la Corte ahora responda al pueblo, porque hoy tienen control sobre algunos.

Recordó que en los últimos años, especialmente la Corte nada hizo frente a amparos de integrantes de la delincuencia organizada; algunos de los ministros fueron cómplices de la liberación de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna o han permitido que haya impunidad en el pago de impuestos. Igualmente, la Corte decidió tomar una posición política contra el Poder Legislativo en ciertas leyes que, por encima de sus funciones, evitaron que entraran en función, como la eléctrica.