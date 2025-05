De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 29 de mayo de 2025, p. 4

En la sesión extraordinaria 59 del Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el pleno aceptó por unanimidad el incremento salarial de 9 por ciento retroactivo a enero, más un punto porcentual a partir de septiembre, que anunció el gobierno federal.

El secretario general Alfonso Cepeda Salas señaló que a pesar de los avances para el magisterio en este gobierno, queda pendiente el tema de las pensiones , del que no quitarán, afirmó, el dedo del renglón. No vamos a claudicar con la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). No con aspavientos, no con protestas, (sino) con argumentos sólidos , insistió.

Cepeda Salas subrayó que es innecesaria la derogación de la Ley del Issste, más bien se requiere una reforma que mejore las pensiones de quienes se jubilen, aseguró el líder.

El SNTE tiene un buen presente y tendrá un mejor futuro , manifestó el dirigente ante el pleno de la asamblea.