egún el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hay un par de noticias: una, que serán los consumidores estadunidenses quienes paguen el costo por gravar las remesas de los paisanos y demás migrantes, y, dos, que para evitar que la Casa Blanca imponga un impuesto a ese tipo de envíos monetarios (que viola el acuerdo bilateral que evita la doble tributación), el gobierno mexicano presentará a su homólogo buenos argumentos para evitarlo. Bien, pero ¿de cuándo a acá los buenos argumentos y las buenas razones son útiles en las negociaciones con los siempre autoritarios gringos?, amén de que, de aplicarse la citada carga, las familias receptoras en México y el resto del mundo verán mermados los fondos que reciben.

En los hechos, el panorama resulta más complicado que la versión superflua de Ebrard, porque al final de cuentas la amenaza de Donald Trump no es una mera decisión económica disfrazada de disposición fiscal, sino otra descarada medida de presión política en su intento por doblegar al gobierno mexicano. Y que, por segunda ocasión, un séquito de senadores se apersone en Washington para convencer a los legisladores estadunidenses de que no aprueben dicha tarifa no cambia absolutamente nada, toda vez que el salvaje de la Casa Blanca es una aceitada máquina de hacer y decir estupideces.

El otro lado de la moneda lo documenta el Banco Mundial –institución que se enfoca en América Latina y el Caribe–, de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes: a mediano plazo, las deportaciones anunciadas por varios países (Estados Unido en primer lugar) requerirán integrar a los migrantes que regresan a los mercados laborales de sus respectivas naciones.

Las más estrictas normas migratorias estadunidenses han redirigido los flujos migratorios hacia América Latina y el Caribe: aproximadamente 20 por ciento de los nuevos migrantes se dirige a Estados Unidos, 61 por ciento a países de la propia región y el resto a partes de Europa. Con todo, Estados Unidos sigue concentrando la mayor proporción del total de migrantes latinoamericanos y caribeños, con 55 por ciento por ciento del total (menor al 68 por ciento de hace una década).

La migración venezolana es la fuente de 57 por ciento del total de flujos migratorios desde América Latina y el Caribe, mientras desde México han pasado a ser negativos en la última década. Debido a la expansión general de la migración, incluso con las tasas históricamente altas de deportación en el periodo 2021-2022, los flujos netos hacia Estados Unidos siguen siendo positivos. El flujo de remesas sigue siendo elevado en algunos países de la región, en los que se observará una desaceleración del crecimiento económico, sino es que una caída sostenida en algunos de ellos, pues dependen de esos recursos en gran medida.