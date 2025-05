Aunque lo niegan, los líderes de la CNTE hicieron coincidir su movilización con la elección judicial del primero de junio y su propósito es boicotearla. Ya lo están haciendo. Las conversaciones de ayer con los representantes del gobierno no dieron resultados concretos. Están peleando contra una reforma al esquema de pensiones que hizo el Comandante Borolas, no la 4T.

Ni aquí ni allá

…se sienten seguros los políticos mexicanos con cola pisable, tras la cancelación de las visas del matrimonio morenapanista que ocupa el gobierno de Baja California. Se amparó el ex senador morenista Gerardo Novelo y no se presentó en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a rendir cuentas de varios millones de litros de huachicol encontrados en un terreno de su propiedad sobre la carretera que conduce de Ensenada a Tijuana. (Se sabe que estuvo intentando llamar a La Chingada, pero no le contestaron el teléfono). Antes se refugiaban en algún lugar de Estados Unidos mientras el archivo se empolvaba. Sólo que ahora no están seguros de que en cualquier momento el Departamento de Estado les cancele la visa. Vienen episodios interesantes en este culebrón de poder, dinero e influencias.

Díselo a Claudia

Asunto: ¿de dónde vienen los recursos?

Nos gustaría que la CNTE nos explicara de dónde obtiene los recursos financieros necesarios para sostener este paro loco; si una comida corrida cuesta en promedio 100 pesos, esos hay que multiplicarlo por tres y luego agregar la cifra del total de los paristas, lo que nos da una suma increíble, por eso afirmo que la CNTE se convirtió en una formidable herramienta para golpear al gobierno de la 4T.

Héctor Martínez

Twiteratti

Dicen varios ministros de la SCJN que no votarán el próximo domingo. Es infamante que juristas soslayen que votar es una obligación y la pena es la suspensión de derechos por un año: arts. 36.III y 38.I de la Constitución. ¿Así respetan la Carta Magna? ¡Por algo se hizo la reforma!

Pablo Gómez @PabloGomez1968

X: galvanochoa

Facebook: galvanochoa

TikTok: galvanochoa

Instagram: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com