En cambio, se le permitió ejercer y continuó cometiendo crímenes hasta su arresto, en 2017.

No los veía como personas

No todas las víctimas estaban conscientes de que habían sufrido abusos. Algunas fueron contactadas por los investigadores cuando éstos hallaron sus nombres en diarios que Le Scouarnec escribía, donde documentaba meticulosamente sus actos, con lenguaje explícito. Dos de sus víctimas se quitaron la vida algunos años antes del juicio.

En la casa del condenado se descubrieron más de 300 mil fotos, 650 archivos de videos de pederastia, zoofilia y escatología, además de los cuadernos donde se describía a sí mismo como pedófilo.

Su método consistía en disfrazar el abuso sexual como atención clínica y aprovechaba los momentos en que los niños estaban solos en sus habitaciones de hospital, con el pretexto de realizar procedimientos médicos.

“Yo no los veía como personas –dijo Le Scouarnec al tribunal–. Eran el objeto de mis fantasías. A medida que avanzaba el juicio, comencé a verlos como individuos, con emociones, ira, sufrimiento y angustia. No muestro emoción, así soy yo. Eso no significa que no lo sienta, pero no lo expreso.”