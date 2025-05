El diario The New York Times señaló que luego del fin del romance entre Musk y Trump, el claro perdedor es el dueño de Tesla, quien a pesar de firmar varios contratos federales lucrativos abandona Washington con su reputación de genio seriamente dañada. Muchos de los que solían ser propietarios orgullosos de sus coches eléctricos Tesla los están vendiendo y sus ventas han caído .

En entrevista con CBS, Musk lo describió como un proyecto de gasto masivo que aumenta el déficit federal y socava el trabajo del DOGE. Creo que una iniciativa de ley puede ser grande o puede ser hermosa, pero no sé si puede ser ambas cosas , subrayó.

Al concluir mi participación en el gobierno como empleado especial del gobierno, me gustaría agradecer al presidente por la oportunidad de reducir el gasto innecesario. La misión del DOGE únicamente se fortalecerá con el paso del tiempo, a medida que se convierta en un modo de vida en todo el gobierno , escribió Musk en su red social X.

Sólo en el primer trimestre, Tesla perdió 19 mil 335 millones de dólares, aunque la armadora es sólo uno de los tantos negocios de Musk. Su empresa de lanzamiento de cohetes SpaceX ganó miles de millones de dólares en contratos gubernamentales, y la administración Trump despejó el camino para que Starlink, el servicio de Internet de alta velocidad vía satélite, ganara un estímulo gubernamental de 42 mil millones de dólares.

Musk fue el mayor inversionista en la campaña de Trump en los pasados comicios. El Times aseguró que pese a que este año también se comprometió a donar 100 millones de dólares a los republicanos antes de las elecciones intermedias en 2026, el equipo del presidente todavía no recibe el dinero.

En tanto, Trump aseguró que ganó una demanda en contra de The New York Times y The Washington Post por su cobertura de la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016 y los vínculos de Moscú con la campaña de Trump y miembros de su administración.