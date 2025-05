Rubicela Morelos y Sergio Ocampo

Corresponsales.

Periódico La Jornada

Jueves 29 de mayo de 2025, p. 25

Sara Olivia Parra Téllez, titular del Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, expresó que está en shock por el asesinato de su hija Sarah Olivia Rendón Parra, cometido en Cuernavaca por un grupo de sujetos armados el martes pasado, en un presunto intento de robo de automóvil, según la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano municipal.

Todavía no lo puedo creer, que me hayan arrebatado a mi hija Sarah Olivia Rendón Parra , escribió en su perfil de Facebook, desde donde agradeció el apoyo y las condolencias de familiares y amigos por el crimen de la abogada y ex trabajadora de la Defensoría Pública del gobierno estatal.

Rendón Parra, de 34 años, y una persona de la tercera edad, presumiblemente su abuela, fueron agredidas a balazos por cuatro sujetos encapuchados la noche del martes en la colonia El Empleado, en Cuernavaca, cuando viajaban en una camioneta. La adulta mayor resultó herida.

Al respecto, la fiscalía del estado, a cargo de Edgar Maldonado Ceballos, informó ayer que se activaron los protocolos necesarios y se agotarán todas las líneas de investigación por el atentado, además de que se recabaron los indicios en la zona del crimen.