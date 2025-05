Ana Mónica Rodríguez

Jueves 29 de mayo de 2025, p. 8

Un ejemplo de vida, de crecer ante la adversidad hasta alcanzar la cima del éxito, con trabajo, tenacidad y sacrificio, es la historia de Marco Antonio Muñiz, llamado el Lujo de México, quien tras una larga y prolífica trayectoria desea ser recordado por siempre .

El cantante, quien cumplió 92 años de edad en marzo, es un referente, una leyenda en el país en que nació, pero también en otras latitudes, como España y América Latina, en especial en Puerto Rico y Venezuela, donde es ídolo desde hace varias décadas. Fue precursor de los boleros y los tríos durante la época de oro de la música latina, convirtiéndose en representante del romanticismo y en un ícono de la música.

La vida y legado del intérprete, que también fue actor, será recordada en La noche de Marco Antonio Muñiz: tributo a la voz más importante del siglo XX, con diversos invitados, este 4 de junio en el Auditorio Nacional con la presencia del cantante que se encuentra retirado de los escenarios desde hace 10 años.

El artista nació el 3 de marzo de 1933 en Guadalajara, Jalisco, sus padres fueron María Vega Castellanos y Lorenzo Muñiz Romero. En su autobiografía Por amor, publicada bajo el sello Editorial Misión, narra que imposibilitados económicamente para cubrir los honorarios de un médico, solicitaron los servicios de una partera para recibir a su primer hijo, razón por la cual nací en la recámara de un vecindad del barrio de Mexicaltzingo, la misma que por cinco ocasiones más se convirtiera en sala de partos . Sus hermanos fueron Lorenzo, Juan José, Luis Jorge, Marina y Rodolfo.

El Lujo, continúa, atender a una clínica era un gasto fuera del alcance de un fogonero que recorría la línea férrea de Guadalajara a Manzanillo y que, por problemas sindicales, en apoyo a los que perdieron, se quedó sin trabajo . De su progenitor, también atesoró su doctrina de honestidad, que sigue siendo la inspiración de mi vida .

Entre carencias, el camino de Marco Antonio se comenzó a develar cuando cantó Granada por un castigo de su maestra de quinto año de primaria, porque el niño Muñiz no memorizó el material sobre la India para una tarea de geografía.

Su afición por la música y el deseo de ser cantante también se fue configurando cuando escuchaban la radio. El principal lujo que había en mi casa era un receptor que compró mi papá. ¡Qué alegría provocaba a toda la familia el poder escucharlo! La XEW nos traía enloquecidos a todos, pero principalmente a mí , contó en el citado libro lanzado el año pasado.

Pero su destino quedó marcado el 6 de enero 1946, cuando llegó solo a los 13 años en ferrocarril a Ciudad Juárez para cantar en el Teatro Casino, con un elenco encabezado por Fernando Soto La Marina El Chicote. Aquella fue una tremenda odisea y aprendizaje de vida para Muñiz. El Palacio Chino, un centro de variedades, fue otro lugar donde trabajó para poder ayudar económicamente a su familia.

Diez meses después regresó a Guadalajara, pero tuvo que seguir colaborando con los gastos y se empleó como panadero y también ayudó en una joyería con la producción de filigrana en plata, pero eso sí, nunca abandoné el sueño de seguir cantando .