Detalla que de 140 mil 118 empresas que solicitaron financiamiento desde el inicio de sus operaciones, 80 mil 593 lo hicieron en el periodo de 2022 a 2024, lo que equivale a 57.5 por ciento.

De ese total, 82.8 por ciento pidieron a un banco, 28.5 por ciento a sus proveedores, 12.7 por ciento a familiares o amistades, 1.9 por ciento a uniones de crédito, solo un 0.9 por ciento a la banca de desarrollo y 0.5 por ciento a instituciones de fondeo colectivo.

Las 80 mil 593 firmas hicieron 519 mil 742 solicitudes de crédito en los últimos tres años y 93.7 por ciento fueron aprobados, mientras solo 6.3 por ciento se rechazaron.

De ese universo, a 21.9 por ciento no les dieron razones del rechazo, a 21.9 por ciento se les negó por garantías insuficientes o por no tener aval, a 18.4 por ciento por no tener historial crediticio, 18.1 por ciento no cumplían con los requisitos o fuente de comprobación de ingresos.

A su vez, 16.5 por ciento tenían una baja capacidad de pago, 15.2 por ciento contaba con un mal historial crediticio, 13.6 por ciento cargaban muchas deudas, 5.1 por ciento no cuentan con un plan de negocios, y 2.4 por ciento eran firmas de reciente creación.

En la presentación del documento estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, quien recordó que México es la 12 potencia económica mundial y la séptima en la industria manufacturera.