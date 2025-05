Comentaron además que la certificación para ascender no es más que una simulación jurídica para disfrazar que no hay un compromiso real por regresar el ascenso y descenso, y nos sorprende que defiendan un procedimiento fantasma al que ni siquiera se ha convocado este año .

Nuestro objetivo es garantizar condiciones justas, transparentes y equitativas para todos los acto-res del futbol nacional. No acu-dimos al TAS para reinterpretar normas o acuerdos, sino para exigir que se cumplan , agregaron en el documento firmado por los clubes Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones de Sonora FC, Alebrijes de Oaxaca FC, CD Mineros de Zacatecas, Venados FC, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Jaiba Brava.

Luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF), encabezada por Mikel Arriola, aseguró que la demanda que nueve equipos de la Liga de Expansión interpusieron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) para pedir el regreso del ascenso y el descenso no tiene fundamento , dichos clubes volvieron a alzar la voz y externaron su hartazgo por la forma en que se maneja el balompié nacional.

No es un favor, es una contraprestación por habernos despojado del derecho a ascender, y los fondos provienen de multas impuestas a clubes de la Liga Mx con menor puntaje.

Por otro lado, advirtieron que en la FMF existe un conflicto de intereses que nadie parece cuestionar , toda vez que el secretario general y director jurídico de dicho organismo (Iñigo Riestra) es hermano del presidente ejecutivo de Grupo Orlegi, propietario de los clubes Atlas y Santos Laguna, José Riestra.

En respuesta, la FMF publicó un comunicado en el que aseguró que el ascenso deportivo por mérito propio está abierto .

Recordó que desde 2022 los propios clubes aprobaron la apertura del ascenso a través de la certificación de cuatro clubes y el mérito deportivo, para uno de éstos, de ser Campeón de Campeones. Hasta hoy, sólo dos clubes (Atlante y UdeG) han sido certificados y las reglas no han cambiado .

Afirmó que es falso que no haya diálogo entre ambas partes, y precisó que no hay ninguna sanción ni retención ilegal del Fon-do de Mejoras a los clubes de la Liga de Expansión, a los que se han entregado más de mil 100 millones de pesos en años recientes .

Al respecto, el ex directivo Mario Trejo opinó que antes de las denuncias y las represalias, debe prevalecer el diálogo, pero, so-bre todo, no deben olvidar que el punto principal es el crecimiento del futbol mexicano, y no sólo el aspecto económico .