Jueves 29 de mayo de 2025, p. a11

Antes de Isaac del Toro, a principios de este siglo, el tlaxcalteca Julio Alberto Pérez Cuapio se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa del Giro de Italia. Lo consiguió en 2001 y repitió al año siguiente, lo hizo además en dos ocasiones en la edición de 2002, en la que también conquistó un título de montaña.

Desde Italia, cuenta para La Jornada lo que representa que casi un cuarto de siglo después otro pedalista tricolor conquistara una etapa del recorrido italiano y, para mayor lustre, porte la casaca de líder en la clasificación general.

Isaac del Toro es un ciclista que emociona aquí en Europa (donde se disputan las grandes vueltas), porque es combativo, un guerrero que ataca, y eso ofrece mucho espec-táculo y enamora al público , cuenta sobre la sensación inesperada de un mexicano que acudió para apoyar al capitán de UAE Team Emirates y que hoy pedalea de líder.

En el ciclismo siempre han sido muy apreciados los escaladores, porque dan las batallas más espectaculares, más que el corredor de esprint, en esos ascensos de montaña es donde puedes ver el sufrimiento y la lucha del competidor contra sus rivales y contra todo y eso es Del Toro , agrega Pérez Cuapio.

Del Toro emergió en este Giro con un fulgor propio, pues el equi-po trabajó en momentos inexplicables para apoyar a Ayuso. En algunas etapas parecía que frenaban al mexicano para que no afectara al español, quien todavía marchaba segundo en general.