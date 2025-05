Reyes Martínez Torrijos

La escritora Cristina Rivera Garza (Matamoros, 1964) cree en lo esencial de la amistad frente a un mundo en que el odio priva, así como en retomar el impulso que nos otorgó la adolescencia, de un tiempo más amplio para preguntas básicas y el trabajo lindo pero duro de tener amigos . Fue lo que tuvo en mente cuando escribió los relatos de su libro Terrestre.

Sobre su más reciente título, editado por Random House y que será presentado el sábado, la autora dijo a La Jornada que le interesaba la intersección entre la etapa de la vida en que somos inmortales; la amistad como gran complicidad que deja una marca indeleble y el recorrido, la relación muy orgánica entre el cuerpo y distintos territorios .

En un entorno global donde existen muchos desplazamientos forzados, el territorio ha sido tomado por la violencia y es difícil viajar por placer, recordó que hubo momentos en que sí se podía hacer. Rivera Garza propugnó por poner en la discusión la práctica utópica de salir de los lugares conocidos y enfrentar lo que venga y, sobre todo, a uno mismo.

El cuerpo de las adolescentes, las mujeres jóvenes, fue uno los principales temas del volumen que le interesaron, donde siempre hay escenas de un peligro creciente, pero también de arrojo, a veces inconsciencia y, simplemente, de gozo de estar ahí y de participar de un espacio público que les ha sido negado históricamente. Contestar ese límite con la presencia de las mujeres en plazas, calles, carreteras y demás, y el placer de hacerlo es fundamental para el libro .

Uno de los textos consigna que hay una ventana que se va haciendo cada vez más estrecha y, en respuesta, Cristina Rivera pidió reactivarla y expandirla para los muy jóvenes que no tuvieron el goce de andar en la carretera. A lo mejor la escritura nos ayuda, pues no lo vemos tan claramente, pero las posibilidades están ahí todavía .

La ganadora de un Premio Pulitzer en 2024 por El invencible verano de Liliana, comentó que a diferencia del presente, cuando el capitalismo hegemónico se presenta incluso como si fuera la alternativa, el final del siglo XX fue uno de los momentos en que “la utopía, la resistencia y su lenguaje, y la experiencia de la rebeldía han estado mucho más presentes en México y en el mundo.

Revitalizar las alternativas