Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 29 de mayo de 2025, p. 28

Usuarios de bicimotos y escúteres eléctricos coincidieron en que solicitar la licencia de conducir para manejar esos vehículos motorizados y los que circulen a más de 25 kilómetros por hora en las calles de la capital es con fines recaudatorios para el Gobierno de la Ciudad de México, según la iniciativa de reforma que recibió el martes el Congreso local.

En un recorrido por las calles del Centro Histórico, se constató que esa intención generó molestia entre los conductores. Una mujer entrevistada en la avenida Juárez,dijo: en el gobierno están mal informados, es una bici, no una moto, y si van a pedir licencia es porque buscan cómo tener dinero, entonces mejor compro una motocicleta .