En el INE no hacemos ningún fraude y si ellos (ex funcionarios electorales, analistas) aseguran que hay fraude, que lo demuestren y presenten las denuncias. Es muy fácil acusar, que lo documenten como abogados que son , dijo.

Subrayó, tal como lo hizo la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, que una baja asistencia a las urnas no será responsabilidad del INE, y también calificó de lamentables las contracampañas para que la gente no vote, sobre todo cuando estos llamados vienen de ex consejeros que saben por experiencia que las elecciones las hacen los ciudadanos.

La consejera Norma de la Cruz, integrante de la comisión temporal organizadora de la elección judicial, resaltó la importancia de la participación ciudadana: si el proceso no te convence, ve y ejerce tu derecho. Si no te gusta, ve y anula, pero participa, es tu derecho; que nos pongan mensajes en las boletas, vamos a leerlos todos .

De la Cruz destacó que en la veda electoral, los candidatos deben estar en silencio. No, no pueden ir a eventos, no pueden recoger premios, no pueden estar dando retuit a sus propias publicaciones .

CNTE no parará comicios

A cuatro días de la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que las expresiones de protesta, como las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no detendrán los comicios.

Obstruir nuestras instalaciones no solucionará sus demandas , dijo la consejera.