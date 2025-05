Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de mayo de 2025, p. 5

Para que haya constancia de la voluntad de diálogo del gobierno federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, envió a los dirigentes un oficio convocándolos a una reunión este miércoles, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya lo tienen por escrito, tienen que tomar la decisión si van a dialogar o no, porque si deciden no dialogar, ¿por qué?, si lo que están pidiendo es diálogo .

–¿Usted estaría en la reunión? –se le preguntó.

No. Con el secretario de Educación Pública, la secretaria de Gobernación, el equipo de la Secretaría de Hacienda y el director del Issste , respondió la mandataria, quien recordó que en el último encuentro que sostuvo con la CNTE los convocó a una nueva reunión el 8 de mayo. “Y ellos ya no llegaron a esa cita. Sí, es importante que se conozca, fue mi propuesta. Ellos querían que nos reuniéramos… cuando tuvieron el primer paro de los tres días, les dije: no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo. Y ya no llegaron a esa reunión”.

Sheinbaum aseguró que la idea para esa reunión era llegar a acuerdos mediante el diálogo directo con la Presidenta, pero ellos no quisieron acudir. Ahora plantearon que era la del viernes pasado, pero dadas las circunstancias, consideramos que era mejor que los recibieran el más alto nivel del gobierno, que es la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública .

Confió en que no haya boicot a las votaciones