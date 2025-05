Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de mayo de 2025, p. 4

Los empresario Mauricio Samuel Weinberg López, Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub, ex socios de Genaro García Luna, aportaron información que servirá para sentenciarlo en México junto con su esposa, Linda Cristina Pereyra; su ex colaborador José Francisco Niembro y familiares del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal durante el gobierno de Felipe Calderón, revelaron funcionarios federales.

En documentos entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), y que se compartieron con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los tres empresarios consiguieron ser declarados testigos colaboradores del Ministerio Público Federal y disminuir la penalización que les impondrá la justicia civil en Estados Unidos, por haber firmado ilegalmente contratos con la entonces Secretaría de Seguridad Pública, desviar recursos del erario y entregar dádivas al ex funcionario mexicano.

Las fuentes consultadas proporcionaron la identidad completa de los ex socios de García Luna y señalaron que está pendiente que se lleve a cabo una audiencia de anticipo de pruebas ante un juez con sede en Almoloya de Juárez, para que se confirme la legalidad de los testimonios que entregaron por escrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), y que dio pie a la negociación para ser considerados testigos colaboradores y con ello frenar las acusaciones penales en su contra.