omo suele ocurrir cuando el bolsillo de las finanzas públicas languidece o no da para mucho más, en la marquesina del debate nacional, tarde que temprano suele aparecer el tema de la necesaria cuan urgente reforma fiscal . Algunos gobiernos (en México y el resto de la geografía latinoamericana) posponen la decisión, parchan algunos agujeros o actúan en consecuencia, aunque cuando esto último sucede los cambios recurrentemente sólo benefician a la minoría de siempre, pues traslada el mayor peso a los ciudadanos de a pie.

Por estos días, como parte de las innumerables campañas mediáticas en contra de la actual administración gubernamental, que se suman a las inagotables en el sexenio anterior (por cierto, exitosísimo en eso de recuperar para el Estado lo que no pocos oligarcas dejaron de cubrir al fisco; en ese periodo los ingresos tributarios totales se incrementaron en alrededor de 50 por ciento), se intenta colocar y calentar el tema, aunque la respuesta oficial ha sido que, por el momento , no se requiere de una reforma de tal alcance, pero no hay que dejar de lado que los sectores más favorecidos son los que –mediante su ejército de contadores, fiscalistas y abogados y con la decidida ayuda , coimas de por medio, del putrefacto Poder Judicial– pagan, si en realidad lo hacen, menores tasas efectivas al fisco; los contribuyentes cautivos no tienen margen de maniobra.

Pero este escenario no sólo se presenta en nuestro país, sino que aparece en toda la geografía regional y, para dar una idea de qué se trata, la Cepal divulgó su informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2025, del que se toman los siguientes pasajes:

En 2023, los impuestos al consumo generaron prácticamente la mitad de los ingresos tributarios totales de la región, frente a menos de un tercio en la OCDE. El impuesto al valor agregado (IVA) fue la principal fuente de dichos ingresos: 6 por ciento del producto interno bruto. En cambio, los impuestos sobre la renta y las ganancias significaron 18.7 y 9.5 por ciento, respectivamente, de los ingresos tributarios totales, en promedio, contra 12 y 23.6 por ciento en la OCDE.

Por lo que toca al total de ingresos tributarios como proporción del producto interno bruto (al cierre de 2023), en América Latina y el Caribe México ocupa el escalón número 13, de 27 posibles, con una tasa de 17.7 por ciento, casi la mitad de los países de la OCDE (33.9 por ciento). El primer peldaño lo ocupa Brasil, con 32 por ciento y el último Guyana, con 11.6 por ciento.