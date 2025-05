L

as aduanas del país tradicionalmente han sido el botín con el que los presidentes en turno premian a sus favoritos. La número uno es la de Nuevo Laredo, luego Manzanillo y enseguida Tijuana. Son para hacer dinero en grande. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, ha trazado una meta que se antoja imposible, como revertir el curso de las aguas de un río. Pretende que las aduanas se conviertan en una fuente importante de ingresos para el gobierno federal. En la reunión de los consejeros de BBVA dijo que no hay proporción entre el volumen del comercio exterior y la recaudación fiscal. ¡Suerte!

Sigue haciendo magia

Reapareció –de muy buen humor y lentes de diseñador– el ex presidente Enrique Peña Nieto en la exclusiva ciudad turística Punta Cana, República Dominicana. Participó en un juego de ilusionismo con Daniel Fernández, un mago que dice tener facultades extrasensoriales. Andrés Manuel no quiso mortificarlo con investigaciones. De algún modo le tiene cierto reconocimiento, suele decir que otro presidente no lo hubiera dejado llegar a Palacio Nacional (Fox se lo impidió con el fraude electoral de 2006). El mago no lo torturó con pruebas difíciles, por ejemplo: si ganaba 150 mil pesos al mes como presidente ¿cómo hace para hospedarse en Punta Cana donde se pueden gastar tranquilamente 150 mil pesos al día (y hasta más, según la carta de vinos)?

Trump vs Harvard

La Universidad Harvard probablemente no es la más apreciada en México y eso se debe a que pasaron por sus aulas dos ex presidentes nefastos, Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid, el Comandante Borolas hizo un curso breve y Vicente Fox trató de engañarnos con un título que resultó balín. Sin embargo, eso no es culpa de la institución, han salido de sus aulas numerosos Premios Nobel en distintas disciplinas. El presidente Trump sostiene una batalla con Harvard y va ganando. Canceló los subsidios del gobierno y ahora ha revocado los contratos federales restantes. Con todo, Harvard prevalecerá, es la escuela más antigua y rica de Estados Unidos, se fundó en 1636 en Cambridge, Massachusetts.

Denuncian a juez por corrupto