Ap, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de mayo de 2025, p. 23

Washington. El presidente Donald Trump declaró ayer que su homólogo ruso, Vladimir Putin, está jugando con fuego , en una nueva crítica por el estancamiento de los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania, en momentos en que Moscú solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) frente a las amenazas a la paz global por parte de varios países europeos que obstaculizan la solución del conflicto.

Lo que Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya habrían ocurrido muchas cosas realmente malas a Rusia, y quiero decir muy malas. ¡Está jugando con fuego! , indicó el magnate en su red Truth Social, aunque no especificó qué entiende por cosas realmente malas ni formuló amenazas concretas.

Trump comenzó este fin de semana sus reproches al líder del Kremlin, de quien solía hablar con admiración y se abstenía de criticarlo, tras los bombardeos récord de drones rusos contra Kiev. El magnate entonces declaró que está considerando aumentar las sanciones a Moscú, y a la par en su red social escribió: Siempre he tenido muy buena relación con Putin, pero algo le ha pasado. Se ha vuelto completamente loco!

Por lo pronto, el canciller ruso, Serguei Lavrov desestimó las críticas de Trump que atribuyó a las acciones europeas que buscan sabotear sus esfuerzos para solucionar la crisis ucrania.