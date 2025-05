Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de mayo de 2025, p. 7

La cuarta edición de la Semana de Cine Polaco en México, que se desarrolla en la Cineteca Nacional, tiene de invitada especial a la germinal directora Agnieszka Holland, a quien dedica una retrospectiva con parte de su producción. En entrevista con La Jornada, la septuagenaria realizadora admitió: Me encuentro en un buen momento creativo. Siento que con las mujeres, la idea de cooperación y crear juntas me sale mejor que trabajando con los hombres .

Consideró además: soy un poco como vampiro, a mi edad lo importante, entre las mujeres cineastas, es darnos mutuamente lo que podemos ofrecer una por la otra, ahí nace algo nuevo. Encuentro la inspiración para seguir haciendo cine y no solamente realizarlo sobre el ego del cineasta .

Nacida de una pareja de periodistas, su padre era judío y luchó junto al Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, mientras su madre era católica, después de la guerra sus padres trabajaron en un periódico local de Varsovia y, debido a eso, la directora estuvo en contacto desde muy niña con los temas políticos y sociales que afectaban a la Polonia de época comunista, los cuales han sido parte fundamental de su obra.

Vistiendo de negro, Agnieszka Holland habló de la diferencia de dirigir en tiempos del régimen comunista y actualmente en el libre mercado hollywoodense: Me tocó filmar en la última etapa de la Polonia comunista, cuando la censura a los creadores era muy fuerte; en esas condiciones supe cómo moverme y pude filmar sin tantos obstáculos y encontrar la libertad para trabajar. Había muchos temas y espacios que no se podían tocar, junto con otros cineastas aprendimos cómo usar un lenguaje especial para hablar de estas cosas, usamos metáforas, símbolos y figuras, para que la audiencia entendiera todo lo que queríamos decir. Creo que el público era más inteligente en tiempos del comunismo, cuando el régimen era muy cruel. Cuando me fui a Hollywood me di cuenta de que era lo mismo, únicamente que la diferencia con el comunismo era que los dueños del dinero eran quienes decidían si se hacía tal o cual película. Lo que tienen en común ambos lugares es el miedo. Yo aprendí a jugar con estas personas en Hollywood al igual que aprendí a hacerlo en la Polonia comunista .

A lo largo de su carrera la directora de Green Border tiene algunas certezas cinematográficas: Hay muchas cosas que no me gustan: hacer cine documental; no me agrada esa parte de indagar antes de la filmación, investigar las locaciones, bajar y subir del autobús. No me gusta filmar en coches, trenes, en la noche, en el frío ni en calor; no filmo con niños, con animales... .