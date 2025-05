Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de mayo de 2025, p. 18

Madrid. En la semana crucial para la elección, la aspirante mexicana Gloria Guevara sumó a su causa el apoyo de 250 personas de enorme influencia en el sector turístico y que representan a algunas de las empresas más importantes, como Hilton, Marriott, Hyatt, IHG, Uber, Meliá, American Express, Radisson, Barceló, Four Seasons, Posadas y Travelport, entre otras. Así, la candidata de nuestro país se convierte en una de las favoritas para presidir el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que están representados 160 países y tiene su sede en Madrid.

En una rueda de prensa en la embajada de México en España, Guevara agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y se mostró parte de su proyecto y del lema que acuñó durante su toma de posesión, cuando dijo que no llegó sola, llegamos todas .