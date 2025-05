Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de mayo de 2025, p. 17

El gobierno mexicano, representado por integrantes del Senado de la República, presentará buenos argumentos para proteger las remesas que mandan todos los días millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, aseguró ayer Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2025 de BBVA México, el funcionario destacó que el tema de las remesas no está incluido en las conversaciones que lleva a cabo con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, pero aseguró que tiene buenas perspectivas sobre lo que pueden hacer los legisladores mexicanos.

Aun así, apuntó, los integrantes de la Cámara de Senadores van a necesitar de una diplomacia parlamentaria muy intensa para defender los intereses de los connacionales en EU ante un proyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump, el cual incluye un impuesto de 3.5 por ciento a las remesas. El jueves pasado fue aprobado en la Cámara de Representantes y ahora debe obtener la aprobación del Senado.

El tema de remesas no está en la negociación con el Secretario de Comercio, porque no le corresponde. El tema de remesas está en el Congreso. Entonces, claro, le he dado mi punto de vista, pero no está en su reporte. Está en el del Congreso. Ahora va a ser el Senado de México el que va a resolver , aclaró el titular de la SE.

Lo que sí está en la cancha de la Secretaría de Economía, recordó Ebrard Casaubón, es la revisión del T-MEC, que espera comience a finales de septiembre o principios de octubre de este año, la cual se tratará primeramente de una evaluación del tratado por parte de México, Estados Unidos y Canadá, la cual deberá concluir el primero de julio de 2026.