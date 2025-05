Adriana Díaz Reyes

Miércoles 28 de mayo de 2025

Para alcanzar el sueño de competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno, Regina Martínez ha hecho de todo. Desde turnos de más 14 horas en el área de urgencias de un hospital hasta pasear perros, compartir la renta con compañeros de vivienda y aprovechar descuentos en el equipo de entrenamiento

Me he convertido en una persona muy ahorrativa, porque es bastante dinero el que se requie-re para practicar mi deporte. Siempre estoy haciendo cuentas sobre cuántas horas debo trabajar para juntar lo necesario. Viajar es costoso y, por ahora, yo solvento la mayoría de mis pagos, sería increíble poder tener más apoyo , comentó la deportista, quien en abril pasa-do logró una plaza histórica en esquí de fondo para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026; la primera en la especialidad pa-ra México.

Pertenecer a la élite mundial es un reto costoso. Los esquís valen 300 euros y un atleta profesional debe tener al menos tres pares; los bastones 200 y de igual forma se necesitan tres; las botas cuestan de 300 a mil dólares y los patines 500. Aunado a eso, Martínez debe costear el asesoramiento profesional por 120 dólares la hora, además de los viajes donde busca fogueo.

Los aliados

He contado con gente muy linda que me ha apoyado. Germán Madrazo, quien también representó a México, me realizó mi plan de entrenamiento por un año sin costo y cuando comencé a prepararme con un entrenador noruego, por un tiempo tampoco me costó , relató la médica.

Regina estudió medicina en la Universidad de Minnesota y después se especializó en bioquímica en la Universidad de Baylor. En Columbia realizó la maestría en epidemiología y en el Jackson Memorial Hospital se especializó en urgencias.

Hay días que me siento muy cansada, pero trato de compaginar lo mejor posible la medicina y el deporte. Terminé mi residencia en julio y a partir de entonces pude dedicarles más tiempo a mis entrenamientos. Estoy segura de que conseguir un buen lugar en los juegos invernales no es una meta inalcanzable.

Desde pequeña la seleccionada fue hiperactiva, es por ello que decidió estudiar medicina.

El área de urgencias es muy especial, porque muchas personas están viviendo el peor día de sus vidas y es un privilegio apoyarlos. Me gusta ayudar, me encan-ta la adrenalina. A veces tienes que ver a tres pacientes al mis-mo tiempo, pero con paciencia todo se logra.

Por ahora, Martínez sólo cuenta en su equipo con el entrenador polaco Ragnar Bragvin; en un futuro espera tener un médico personal y un fisiatra.

Trato de leer muchos libros sobre deporte, aprender de suplementos y proteínas; de esa forma suplo un poco la falta de algunos profesionales que me orienten.

Aunque Martínez fue quien obtuvo la plaza, debe esperar a que la Federación Mexicana de la espe-cialidad oficialice que ella será quien represente a nuestro país. En tanto, la deportista buscará viajar a países como Argentina para mantenerse en competencia.