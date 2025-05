De la Redacción

Miércoles 28 de mayo de 2025

Empezó la tercera semana del Giro de Italia con sus pruebas más crueles. Etapas de montaña con las categorías más difíciles, la zona alpina cuyas pendientes más que ascender parecieran conducir a el último círculo del infierno. Ahí los ciclistas se destrozan las piernas y lo poco que les queda de alma para intentar escalar las cuestas con gradientes de hasta 12 por ciento.

El mexicano Isaac del Toro defendió la casaca rosa del Giro en la temible etapa 16, pero lo hizo devastado y apenas con un pequeño margen a sus perseguidores, el británico Simon Yates y el ecuatoriano Richard Carapaz, quienes ahora sí han puesto en peligro el liderato del pedalista bajacaliforniano. Este martes fue un tormento caótico en el que algunos competidores ya dejaron la ilusión de pelear la clasificación y apenas pueden pensar en sobrevivir.

Sufrí como si cada momento fuera el peor , dijo agotado Del Toro, mexicano de 21 años que pareciera envejecer una década tras el esfuerzo inhumano de estas montañas.

Fue un dolor lento. Al final me quedé sin piernas. No estaban mal, pero no fueron suficientes. Estoy feliz de haber llegado a la meta. Espero que me vaya mejor durante los próximos días , agregó Del Toro, quien por primera vez lució exangüe.

Cuando Carapaz, campeón olímpico de los Juegos de Tokio 2021 y ganador del Giro en 2019, atacó en la subida final en los Dolomitas, Del Toro no tuvo con qué responder.

La ventaja del tricolor se redujo a 26 segundos por delante del británico Simon Yates (Team Visma) y 31 segundos sobre Carapaz (EF Education-Post).